MSKÜ'de 'Matmazel Julie' İzdihamı — Strindberg Atatürk Kültür Merkezi'nde

MSKÜ Tiyatro Topluluğu'nun 'Matmazel Julie' oyunu, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi; gösteri Öğr. Gör. Dr. Mehmet Karaman yönetiminde gerçekleşti ve salonu doldurdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:33
MSKÜ Tiyatro Topluluğu'ndan görkemli gala

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tiyatro Topluluğu ile Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle sahneye taşınan August Strindberg’in ölümsüz eseri 'Matmazel Julie', Atatürk Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu.

Oyun, Dünya edebiyatının en önemli isimlerinden August Strindberg tarafından kaleme alındı ve yönetmenliğini Öğr. Gör. Dr. Mehmet Karaman üstlendi. Sahne performansı ve dramatik yapısıyla dikkat çeken oyun; aristokrasi ile alt sınıf arasındaki keskin ayrımı, bir kadın ve erkek arasındaki iktidar mücadelesini ve çatışmaların gölgesinde yaşanan trajik aşk hikayesini izleyiciye aktardı.

Gösteriye MSKÜ öğrencileri, akademik kadro ve Muğla halkı yoğun ilgi gösterdi. Salonun tamamen dolduğu gecede oyuncuların performansı beğeni topladı. Sahne enerjisinin doruğa ulaştığı final sahnesinin ardından tüm ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

