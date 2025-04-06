Muğla'da Devrilen Domates Yüklü Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

Muğla'da Domates Yüklü Kamyon Devrildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Fethiye-Antalya kara yolu'nda meydana gelen kazada, domates yüklü bir kamyon devrildi. Araç sürücüsü C.K. (25), 34 HP 9672 plakalı kamyonunun kontrolünü kaybederek şarampole düştü.

İhbar Üzerine Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kaza ihbarının ardından, olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü C.K., sıkıştığı araçtan kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.

Sonrasında yaralı sürücü, Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.