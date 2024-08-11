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Muğla'da Minibüs Kazası: 7 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 18:37
Muğla'da Minibüs Kazası: 7 Yaralı

Muğla'da Minibüs Devrildi

Muğla'nın Milas ilçesinde, Korucuk Mahallesi'nde bir minibüs şarampole devrildi. Olayda toplamda 7 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Müdahaleler

Henüz plakası öğrenilemeyen minibüsün sürücüsü, kontrolünü kaybederek şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti.

Kurtarma Çalışmaları

İtfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan 4 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili detaylar ise hastanelerde yapılacak tetkiklerle belirlenecek.

Olayın ardından yaralılar, en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık...

Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık...

Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık...

Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık...

Muğla'nın Milas ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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