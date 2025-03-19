Muhterem Nur'un Vefatının 5. Yılı: Efsane Sanatçının Hatırası

Ünlü sanatçı Muhterem Nur, vefatının 5. yılında anılırken, sinemada bıraktığı iz ve aşkı Müslüm Gürses ile anılıyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 12:51
Muhterem Nur'un Vefatının 5. Yılı: Efsane Sanatçının Hatırası

Muhterem Nur'un Hatırası

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Muhterem Nur, 5 yıl önce yaşama veda etti. 1958 yapımı "Üç Arkadaş" filmiyle başladığı sinema serüveninde, 20'den fazla yapımda başrol oynadı. Güzel sesi ve oyunculuğuyla hafızalara kazınan Nur, Müslüm Gürses ile yaptığı evlilikle Akbaş soyadını almıştı.

Hayatı ve Kariyeri

Müslüm Gürses'le evlenmeden önce, Nur'un yaşamı birçok zorlukla doluydu. 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya gelen sanatçı, 16 yaşındaki annesini kaybettikten sonra, başka bir kadın tarafından büyütülmüştür. 1942'de Türkiye'ye göç eden Nur, çocukluğunu Eyüpsultan'da geçirdi.

Çalıştığı fabrikada geçirdiği günler, onu tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı Suzan Yakar Rutkay ile sinemanın kapılarını araladı. İlk olarak 1950'de "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak kamera karşısına geçti. "Üç Arkadaş" ile şöhretin kapılarını açan Nur, ardı ardına birçok projede rol alarak Türk sinemasına damgasını vurdu.

Özel Hayatı ve Müslüm Gürses

Muhterem Nur'un 1961'deki ilk evliliği kısa sürdü ve maddi zorluklar yaşamaya başladı. 1967 yılında kısa süreli hapis cezası aldıktan sonra sahne hayatına yeniden dönüş yaptı. 1986 yılında, Müslüm Gürses ile yaptığı evlilik, onun hayatındaki en önemli dönüm noktası oldu. Nur, bu ilişkide, eşinin en büyük destekçisi haline geldi.

Müslüm'e Olan Aşkı ve Anıları

Nur, Müslüm Gürses'in vefatının ardından yaşadığı acıyı sık sık dile getirmiştir. Katıldığı bir televizyon programında, "Unutmak için evimi değiştirdim, ama onunla her anımda birlikteyim" diyerek eşine olan derin bağını ifade etmiştir. İkilinin aşkı, 2018 yapımı "Müslüm" filmi ile ölümsüzleşmiş, film, 6 milyon 480 bin kişilik izleyici kitlesi ile büyük bir rekora imza atmıştır.

Ödülleri ve Rol Aldığı Yapımlar

Muhterem Nur, Adana Altın Koza Film Festivali ve İstanbul Film Festivali gibi prestijli organizasyonlardan ödüller almıştır. Rol aldığı bazı önemli yapımlar:

  • Yuva
  • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
  • Denizin Kanı
  • Esrarlı Gözler
  • Bir Akıllı Bir Deli
  • Sevmemeli
  • Yalnızlık Korkusu
  • Kuşlu Çorap
  • Küskünüm
  • Son Akın
  • Zeytin Gözlüm
  • Kaderim
  • Kara Gün
  • Öksüz Gülnaz
  • Yiğit Anadolu'dan Çıkar
  • Kanunsuz Toprak
  • İstanbul'da Randevu
  • Ekmek Kavgası
  • Anne
  • Ali Derler Adıma
  • Derbeder / Kırık
  • Ayşem Kınalı Gelin
  • Gelin Ayşem
  • Bırakın Yaşayalım
  • Kara Davut

Muhterem Nur, 20 Mart 2020'de aramızdan ayrılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Müslüm Gürses ile yan yana defnedilmiştir. Onun unutulmaz sesi ve performansları, Türk sinemasında her zaman yaşayacaktır.

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