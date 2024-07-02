Murat Kurum ile Kemal Memişoğlu bugün Meclis'te yemin edecek!

Bugünkü Genel Kurul birleşiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği istifa talebi sonucu boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu'nun atanması ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum'un atanması için Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunacak. Murat Kurum'un ataması nedeniyle, AK Parti'nin milletvekili sayısı 264'e düştü ve toplam milletvekili sayısı 593'e indi.

İLK KABİNE TOPLANTISI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE YAPILACAK

Yeni bakanlar, Anayasa gereği TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek ilk Kabine Toplantısı'na katılacaklar. Bu toplantıda, önemli kararlar alınması bekleniyor.

AK PARTİ, ÇEVRE KOMİSYONU ÜYELİĞİ İÇİN YENİ ADAYINI BELİRLEYECEK

Öte yandan,Kurum'un boşalttığı Çevre Komisyonu üyeliği için AK Parti'nin yakın zamanda yeni bir milletvekili adayını belirlemesi ve ardından komisyon başkanlığı seçimi yapması bekleniyor.