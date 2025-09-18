Murat Kurum Sındırgı'da 531 Afet Konutunun Temelini Attı — Sosyal Konut Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bölgeye ilişkin yol haritasını paylaştı. Kurum, 10 Ağustos tarihinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kurum, törende bölgedeki afet konutları ve sosyal konut hamlesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah çok kısa bir süre sonra sosyal konut alanında yeni projelerimizi ve çok önemli bir adımı atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, projemizin detaylarını milletimizle paylaşacak. Altyapısı, ve sosyal donatısı olan yeni, sağlam konutlar yapacağız."

531 Bağımsız Bölümün Temeli Atılıyor

Törene katılan Bakan Kurum, Sındırgı ve Bigadiç'te 531 bağımsız bölümün temellerinin atılacağını belirtti. Depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyen Kurum, bölgeyi hemen ziyaret ederek hasarlı yapıları yerinde incelediklerini söyledi.

Kurum, İzmir'de 29 Ağustos'ta temellerin kısa sürede atıldığını hatırlatarak, "Vatandaşımızın acısını nasıl paylaştıysak, mutluluğuna da ortak olduk. Bugün de aynı anlayışla buradayız. Depremin üzerinden bir ay sonasında buraya gelip sözümüzü tutmanın, yeni yuvalarımızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bakan ayrıca, "Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Sinop, Kastamonu ve Bartın sellerinde, hele hele asrın felaketinde yeni yuvalarımızı nasıl hızlıca teslim ettiysek İzmir ve Balıkesir'de de inşallah evlerinizi bir yıl içinde teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm: Milli Güvenlik Meselesi

Kurum, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak depremin Türkiye gerçeği olduğunu ve benzer acıların yaşanmaması için konutların hızlıca güvenli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan, devlet kararlılığı, millet desteği ve özel sektör katkısıyla bugüne kadar milyonlarca ev ve iş yerinin dönüştürüldüğünü aktardı.

Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: "TOKİ ve Emlak Konut eliyle yüz binlerce yeni konut ve iş yerini inşa ederek vatandaşlarımızı güvenli evlerine kavuşturduk. 2002'den bu yana hızını hiç kesmeden ortaya koyduğumuz sosyal konut hamleleriyle bu ülkenin her evladını ev sahibi yapmak anlayışıyla çok çalıştık. Çünkü her zaman kentsel dönüşümü bir şehircilik meselesi olmanın ötesinde bir milli güvenlik meselesi olarak gördük. İnşallah çok kısa bir süre sonra sosyal konut alanında yeni projelerimizi ve çok önemli bir adımı atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız, projemizin detaylarını milletimizle paylaşacak. Altyapısı, ve sosyal donatısı olan yeni, sağlam konutlar yapacağız. Evi olmayan, dar gelirli vatandaşlarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, göz bebeğimiz şehit, gazi ailelerimiz için, engelli vatandaşlarımız için ve üç çocuktan fazla çocuğu olan, evladı olan ailelerimiz için özel kontenjanlar ayıracağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını, sosyal konut projesini Balıkesir'de ve ilçelerinde de yapacağımızı buradan tüm Balıkesir'e müjdeliyoruz. Şimdiden konutlarımız hayırlı olsun. Dönüşümü devam eden konutlarımıza yenilerini ekleyeceğiz."

Belediyelere Çağrı: Siyaseti Bir Kenara Bırakın

Kurum, belediyelere kentsel dönüşüm sorumluluğu hatırlatmasında bulunarak siyasi çekişmelerin geride bırakılması gerektiğini vurguladı: "Sizden beklentimiz açık ve nettir. Kısır gündemleri, milletin gerçekleriyle alakasız siyasi çekişmeleri, yersiz polemikleri bırakalım. Milletin canı için, milletin evlatları için kentsel dönüşüm konusuna odaklanalım. Şunu asla unutmayın. Kentsel dönüşüm mücadelesi siyasetin değil yaşamın konusudur, hayatın konusudur."

Balıkesir'in afetlere karşı korunması için ortak çalışma çağrısı yapan Kurum, kentteki dönüşüm çalışmalarını hızlandırma çağrısını yineledi: "Gelin hep birlikte Balıkesir'imizi afetlere karşı dimdik bir kale yapmak için el birliği yapalım. Bu güzel şehri, Türkiye'nin en güvenli şehirlerinden biri yapmak için canla başla çalışalım."

Siyasetin Amacı: Millete Hizmet

Kurum, AK Parti'nin proje ve eser üretme anlayışını vurgulayarak siyasetin amacının millete hizmet olduğunu söyledi: "Her güzel işin karşısına dikilenlere hep şunu söyledik. Siyaset mi yapacaksınız? Siyasetin amacı millete hizmettir. O zaman siz de millete hizmet edeceksiniz. Siyaset mi yapacaksınız? O zaman sorun değil çözüm üreteceksiniz. Siyaseti, halka rağmen değil, milletle birlikte, millet için yapacaksınız. Çünkü siyasetin yegane pusulası millettir, milletin hayır duasıdır. Biz, bağrından çıktığımız bu topraklara, arkamızda sıradağlar gibi dimdik duran sizlere, her zaman vefayla, samimiyetle, gayretle hizmet sunmaya devam edeceğiz."