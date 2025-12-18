DOLAR
Muratlı'da Ev Yangını: 1 Kişi Dumandan Etkilendi, Evde Büyük Hasar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sobadan çıktığı iddia edilen yangında 1 kişi dumandan etkilendi, evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:46
Olay ve müdahale

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Aşağısevindikli Mahallesi 1205. Sokak'ta sabah saatlerinde tek katlı bir evde yangın çıktı. Yangının sobadan çıktığı iddia edildi ve kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü; söndürme çalışmalarının ardından evde soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yaralı ve hasar

Yangın sırasında dumandan etkilenen H.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonucu evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

