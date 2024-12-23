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Narin Güran Cinayetinde Tanıklar Dinlenecek: Dava Tarihi Belli Oldu

8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinde 1'i tutuklu 3 tanık, 26 Aralık'ta ifadeye çağrılacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:14
Narin Güran Cinayetinde Tanıklar Dinlenecek: Dava Tarihi Belli Oldu

Narin Güran Cinayeti Davasında Önemli Gelişme

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması 26 Aralık'ta gerçekleşecek.

Narin Güran, Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2023 tarihinde kaybolmuş, cansız bedeni 8 Eylül 2023'te Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Olayla ilgili olarak tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya.

Mahkeme Kararını Verdi

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya ilişkin ek kararlar aldı. Sanık avukatlarının taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmada 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Bu tanıklar arasında amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A. yer alıyor.

Mahkeme, ayrıca amca Salim Güran'ın işçisi olan 15 yaşındaki tutuklu şüpheli R.A.'nın cezaevinden duruşmaya getirilmesini kararlaştırdı. İlk duruşmada tanıklık yapmak istemediğini belirten R.A., 'Tanıklık yapmak istemiyorum.' demişti.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Dava Dosyasında

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu tarihten bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinde yapılan aile toplantısı ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ve ses kayıtları, dava dosyasına eklenmişti.

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