Nazilli'de Modern Veteriner Kliniği Açıldı: Tevfik Koray Kün Hizmete Girdi

Nazilli'de Modern Veteriner Kliniği Açıldı

Tevfik Koray Kün, Nazilli'de 13 yıldır sürdürdüğü veterinerlik hizmetinin ardından, son teknolojiyle donattığı kliniğini Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve çok sayıda davetliyle birlikte açtı.

Açılış töreni

Açılış törenine MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, Kün ailesi ve yakınları, ilçede görev yapan veteriner hekimler, hayvanseverler ve çok sayıda davetli katıldı. Duaların ardından protokol üyeleri ve aile tarafından açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra kliniği gezerek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kün'ün hizmet anlayışı ve donanım

Tevfik Koray Kün açılışta şunları söyledi: "Tek amacımız; bilimsel, etik ve güncel veteriner hekimlik uygulamalarını temel alarak, her hayvana bireysel, saygılı ve özenli bir yaklaşım sunmaktır. Burada yalnızca hastalıkları tedavi etmeyi değil; önleyici hekimliği, doğru bilgilendirmeyi ve güvene dayalı bir ilişki kurmayı öncelik haline getirdik. Bu doğrultuda son teknoloji hemogram, biyokimya ve hormon analizleri, dijital röntgen, diş ünitesi, ultrason ve yoğun bakım servisimizle patili dostlarımıza en iyi imkânları sunmak için tüm ekibimizle hizmetinizdeyiz. Kliniğimizin, can dostlarımıza sağlık, sahiplerine huzur ve mesleğimize değer katmasını diliyorum. Kapımız her zaman sevgiye, bilime ve güvene açık olacak".

Yerel yöneticilerin değerlendirmesi

Dr. Ertuğrul Tetik ise "Yeni adresinde hizmet verecek olan kliniğin kentimize ve can dostlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Veteriner Hekim Tevfik Koray Kün’e başarılı çalışmalar ve bereketli kazançlar temenni ediyorum" dedi.

Kaymakam Huriye Küpeli Kan da kliniği baştan sona gezdiğini belirterek "Nazilli için önemli bir kazanım. Nazilli’mize böyle tam donanımlı bir veteriner kliniği kazandırdığı için Tevfik Koray Kün’e, annesine ve tüm ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Kliniği baştan sona gezdim ve çok mutlu oldum. Çünkü modern bir klinikte olması gereken her şey düşünülmüş ve uygulanmış. Artık sessiz dostlarımız, patili canlarımız hastalandıklarında bu klinikte adeta bir hastane ortamında sağlık hizmeti alacaklar" dedi.

Açılış töreni, Nazilli'de veterinerlik hizmetlerinde yeni bir adım olarak değerlendirildi; klinik, hem hayvanlara hem sahiplerine daha kapsamlı sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor.

