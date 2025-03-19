Nazilli'de Yangında Hayatını Kaybeden İtfaiyeci İçin Sınıfta Duygu Dolu Anma

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan acı olayda, itfaiye eri Turgay Gezgin'in 11 yaşındaki oğlu Deniz Gezgin, felaketten sonra arkadaşları tarafından sınıfında anıldı.

Fatih İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Deniz Gezgin'in vefatı öğrenci arkadaşlarında derin bir üzüntü yarattı. Sınıfında oluşan duygusal atmosferde, boş kalan sırasının üzerine Deniz'in fotoğrafı yerleştirildi ve arkadaşları tarafından çiçekler ile mektuplar bırakıldı.

Öğrencilerden Miraç Karagöz, oldukça üzgün olduğunu ifade ederek, "Benim aynı zamanda 5 yıllık servis arkadaşımdı. Onu çok seviyordum, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı," dedi.

Batuhan Sarıkaya da hislerini paylaşarak, "Keşke ölmeseydi. Futbol oynarken direkt onu seçiyorduk. Çok üzgünüm," şeklinde konuştu.

Sedef Defne Onursal ise, "Karne gününde de takdir almıştı. Çok zeki bir arkadaşımızdı. Sınıfta sessiz, sakin, ödevlerini zamanında yapıp getiren bir arkadaşımdı. Keşke bu kadar erken gitmeseydi," ifadelerini kullandı.

Yangın Olayı

Yangın, Yeşil Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu hay hayatını kaybetti. Yangın anında evde bulunmayan Turgay Gezgin, mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine geldiği binanın önünde baygınlık geçirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (sağda), itfaiye eri Turgay Gezgin'e (solda) başsağlığı diledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (sağda), itfaiye eri Turgay Gezgin'e (solda) başsağlığı diledi.