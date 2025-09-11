Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Eleştiri: "Gündelik Hayatı Felç Eden Tek Kurum CHP"

Ömer Çelik'ten Özgür Özel ve CHP yönetimine sert eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası parti genel merkezi önünde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimini hedef aldı. Çelik, CHP içindeki iddiaların parti içi tartışmalardan kaynaklandığını, AK Parti'nin bu süreçte taraf olmadığını vurguladı.

CHP iç tartışmaları ve yargı süreçleri

Çelik, olayın bazı CHP'li isimlerin şikayeti üzerine başladığını belirterek, "CHP'liler ne yaptılar? Bazı CHP'lilerin birtakım skandallarla, yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle hareket ettiğini ifade ettiler. Arkasından bu iddialarla ilgili olarak CHP içinde belediye başkanlığı yapmış, meclis üyeliği yapmış kişiler, tuttular yargıya suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusunda bulunanların hepsi CHP'li, suçlananların hepsi CHP'li. Dolayısıyla bu meselelerin ortaya çıkışı, CHP içindeki tartışmaların neticesinde ortaya çıktı. Biz, bunun hiçbir tarafında yokuz. Ne bu iddiaları biz gündeme getirdik ne bu iddialarla ilgili biz yargıya başvurduk. Biz, bu iddiaları da CHP'lilerden duyduk."

Eski il başkanları ve yöneticilerin "Partide çürüme var, yolsuzluk var." şeklindeki açıklamalarına dikkat çeken Çelik, bunun örtbas edilmek istendiğini savunarak, "Bunu yapmamayı örtbas etmek için ne yapıyorlar? AK Parti'yi suçluyorlar, Cumhur İttifakı'nı suçluyorlar, Cumhurbaşkanı'mızı suçluyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP yönetimine çağrı yaparak "Çıkın kamuoyunun önüne kapsamlı bir açıklama yapın." dedi ve iddiaların örtbas edilmesine karşı uyarıda bulundu.

Siyasetin güvenliği ve iç tehditler

Çelik, sivil siyasetin güvenliğinin sadece dış tehditlerle değil iç tehditlerle de korunması gerektiğini belirtti. Hizip ve grupların iddialarının yargı sürecince değerlendirileceğini vurgulayarak, "Siyasetin güvenliği memleketin bütün toplam güvenliğinin en başta gelen ilkesidir." diye konuştu.

Filistin'in tanınması

Bazı ülkelerin Filistin'i tanıyacağı yönündeki açıklamalara dair Çelik, "Filistin Devleti'nin tanınması aslında bu soykırım şebekesine verilmiş en büyük cevaplardan biridir." değerlendirmesinde bulundu. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in açıklamalarını tebrik eden Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "insanlık ittifakının en büyük sözcüsü" olarak nitelendirdi.

Suça sürüklenen çocuklar

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki açıklamalarını "son derece hassas ve önemli" bulduğunu söyledi. "Çocuk suçlu" veya "suça sürüklenmiş çocuk" gibi kavramların yerine "çocuk yaşta suç işleyen", "küçük yaşta suç işleyen" gibi ifadelerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Ağır suçlarda pişmanlık göstermeyenlerin "çocuk" kategorisinde değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları'nın yürüttüğü çalışmalara işaret etti.

Seçim, ayrıştırma ve Özel'e tepki

Çelik, CHP'de kimin genel başkan olacağının partinin meselesi olduğunu söyleyip, AK Parti'nin seçimlerde rakiplerine yenilgi tattırma azminden bahsetti. Özgür Özel'i halkı ayrıştırmakla suçlayan Çelik, Özel'in söylemlerinin örneklerini sıraladı: kahve içilen mekanların ayrıştırılması, kitapçıların hedef alınması ve Sinop'taki balıklarla uğraşılması gibi uygulamaları eleştirdi.

Özel'in "Biz hayatı felç ederiz, gündelik hayatı yaşanmaz hale getiririz." sözlerine karşılık Çelik, "Özgür Özel'in gündelik hayatı yaşanmaz hale getirdiği ve felç ettiği tek kurum var, o da Cumhuriyet Halk Partisi. Önce Cumhuriyet Halk Partisindeki yönetim performansını ortaya koysun ondan sonra sokaklarla uğraşsın," ifadelerini kullandı ve CHP'nin kendi iç sorunlarıyla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

