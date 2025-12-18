DOLAR
Orban: "Dondurulmuş varlıklar meselesi artık ölü" — AB Zirvesi'nde Ukrayna finansmanı

Orban, AB Zirvesi'nde dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılmasına karşı çıktı; tazminat kredisi ve AB borçlanmasına itiraz etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:47
Orban: "Dondurulmuş varlıklar meselesi artık ölü"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'deki genel merkezde yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna için önerdiği finansman modellerine sert tepki gösterdi.

Dondurulmuş varlıklar meselesi

Orban, AB'nin Avrupa'daki dondurulmuş Rus varlıklarını teminat göstererek Ukrayna'ya kredi sağlamayı öngören "tazminat kredisi" teklifine karşı çıkarak, "Bence dondurulmuş varlıklar meselesi artık ölü. Dün gece, burada kararı bloke etmeye yetecek kadar ülke bulunduğunu gördüm. Dolayısıyla, artık bu konunun kapandığını düşünüyorum" dedi.

Ortak kredi ve finansman eleştirisi

AB bütçesinden borçlanma yoluyla Ukrayna'nın finanse edilmesi fikrine de karşı çıkan Orban, "Macaristan açısından Ukrayna’nın ortak bir kredi yoluyla finanse edilmesi, kesinlikle mümkün değildir. Hukuki sınırların ötesinde, buna fikren katılmıyorum. Bence savaşı değil, barışı finanse etmeliyiz. Bugün burada yapmaya çalıştığım şey, savaş değil, barışa doğru adım atmaktır" ifadelerini kullandı.

"Bunu yapmak savaşa yürümek anlamına gelir"

Avrupa'daki Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasının bir savaş ilanı olacağı yönündeki uyarısını yineleyen Orban, "Burada savaş halinde olan iki ülke var. AB burada değil. Bunlar Rusya ve Ukrayna. Ve birileri, yani Avrupa Birliği, savaşan taraflardan birinin parasını alıp diğerine vermek istiyor. Bunu yapmak, savaşa yürümek anlamına gelir. Dolayısıyla Belçika Başbakanı haklı. Bunu yapmamalıyız" dedi.

Enerji maliyetleri ve Mercosur uyarısı

Avrupa Parlamentosu'nda Rus gazı ithalatının yasaklanmasına dair düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulunan Orban, "Bu yasalaşırsa, enerji maliyetlerini koruyamayız. Ailelerin enerji faturaları iki hatta üç katına çıkar" uyarısında bulundu.

AB ve Mercosur ticaret anlaşması üzerine de konuşan Orban, Avrupalı çiftçilerin Brüksel'de gerçekleştirdiği protestoya atıfta bulunarak, "Mercosur, çiftçileri bitirir. Bu onları bacaklarından vurmak ve bağlamakla eşdeğerdir. Küresel rekabette hiçbir şansları kalmaz" dedi.

