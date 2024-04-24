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Ortak basın toplantısında konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: “İki devletli çözüm gerek”

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Steinmeier, Filistin sorunu için "İki devletli çözüm gerek" dedi.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 17:11
Ortak basın toplantısında konuşan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: “İki devletli çözüm gerek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, daha sonra ortak basın açıklamasında söz aldı. Steinmeier, “Almanya, dünyadaki hiçbir ülkeyle, Türkiye'yle olduğu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkilere sahip değil. 100 yılı aşkındır süren ilişkilerimizin daha başarılı bir şekilde devam etmesini diliyorum” dedi.

Steinmeier konuşmasında, “İki ülkenin de birbirine ihtiyacı var. Birbirimiz için vazgeçilmez bir yerdeyiz” ifadelerine yer verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gazze’de yaşanan katliam için ise “Savaşın bölgeye yayılmasını önlemek önemli bir mesele. Orta ve uzun vadede, iki devletli bir yapı tek çözüm olarak görülüyor” şeklinde konuştu.

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