Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Yeni Düzenlemeler

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde bir dizi önemli değişiklik gerçekleştirdi. Bu değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Merkezi Sınav Puana Dayalı Okul Belirleme Süreci

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi için yeni komisyonlar kuruldu. Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul İl Değerlendirme Komisyonu, Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul İl Teklif Komisyonu ve Merkezi Sınav Puanıyla Öğrenci Alan Okul Bakanlık Tespit Komisyonu belirlenen okulları inceleyecek ve Bakanlık onayına sunacak.

Devamsızlık ve Öğrenim Hakkı Düzenlemeleri

Yapılan yenilikle, devamsızlık süresini dolduran öğrenciler derslere katılamayacak, sınavlara giremeyecek ve teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alamayacak. Ancak öğrenim hakkı bulunan öğrenciler sonraki yılda eğitimlerine devam edebilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Yenilikler

Yönetmelikte ayrıca, mesleki ve teknik eğitim kurumları için de düzenlemeler getirildi. Sektöre entegre okullara nakil işlemleri ve öğretmenlerin eğitim yükümlülükleri belirlendi.

Öğretmenlerin Görev Tanımında Değişiklikler

Engelli öğretmenler için özel düzenlemeler yapıldı. Ayrıca beden eğitimi dersine katılamayan öğrenciler için sağlık raporu zorunluluğu getirildi.

Öğrenci Nakil ve Yerlestirme Süreçleri

Güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt hakkı kazanan ancak sınıf açılmayan öğrencilerin yerleştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, çeşitli zorunlu durumlarda nakil işlemleri yapılabilecek.

İşbirliği Protokollerinde İmza Zorunluluğu

Okullarda öğretim programlarının geliştirilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri için işbirliği protokollerinin düzenlenmesi zorunlu hale getirildi.

Tüm bu değişiklikler, eğitim sistemimize önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor. Öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılması ve öğretim süreçlerinin modernleştirilmesi açısından önemli adımlar atılmıştır.