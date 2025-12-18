DOLAR
Osmaneli Ayva Lokumu Türkiye’ye Açıldı — Üretim, İstihdam ve Ciroda Sıçrama

Osmaneli Belediyesi'nin tescilli Ayva Lokumu yeni tesisiyle üretim, istihdam ve ciroda önemli artış sağlayarak Türkiye genelinde raflara girdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 10:23
Osmaneli Ayva Lokumu Türkiye’ye Açıldı — Üretim, İstihdam ve Ciroda Sıçrama

Osmaneli Ayva Lokumu Türkiye’ye açıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından üretilen tescilli ürünü Ayva Lokumu, yeni üretim alanı ve yapılan yatırımlarla Türkiye pazarına yayıldı.

Yeni tesis ve üretim artışı

Osmaneli Belediyesi Ayva Lokumu ve Yöresel Ürün Üretim Merkezi, 2024 tarihinde taşındığı yeni üretim alanıyla birlikte kısa sürede dikkat çeken bir başarı yakaladı. Yeni tesise geçmeden önce günlük üretim kapasitesi 500 adet iken, modern altyapı ve yatırımlar sayesinde üretim bugün günlük 5 bin adet seviyesine ulaştı. Aynı dönemde tesisimizde çalışan personel sayısı 6 kişiden 33 kişiye yükselerek önemli bir istihdam artışı sağlandı.

Pazar erişimi ve ekonomik veriler

Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Üretimdeki bu büyüme ekonomik verilere de yansıdı. Yıllık 3,5 milyon TL olan ciro, yeni tesisle birlikte 40 milyon TL seviyesine çıkarak Osmaneli’nin yerel üretimdeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Osmaneli Ayva Lokumu ve yöresel ürünlerimiz bugün başta zincir marketler olmak üzere birçok yerel market raflarında Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşuyor. Ayrıca yeni üretim tesisimizle birlikte 3 büyük zincir marketle daha satış anlaşması imzalanarak ürünlerimizin erişim ağı genişletildi. Osmaneli Belediyesi olarak yerel üretimi desteklemeye, markalaşmayı güçlendirmeye ve hemşerilerimize yeni istihdam alanları oluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Yeni tesis ve artan üretim kapasitesi sayesinde Osmaneli Ayva Lokumu, hem zincir market zincirlerinde hem de yerel market raflarında daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşıyor. Belediyenin yatırımları, yerel üretimin markalaşması ve sürdürülebilir istihdam açısından örnek gösteriliyor.

