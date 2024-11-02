Otomobil İthalatında Ek Mali Yükümlülük Genişletildi

Otomobil İthalatındaki Ek Mali Yükümlülükler Arttı

Meksika ve Güney Afrika Cumhuriyeti menşeli binek otomobiller için uygulanan yüzde 10 ek mali yükümlülük, şimdi Vietnam, Japonya ve Kanada menşeli araçları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Yeni Uygulamanın Detayları

Bu değişiklik, Avrupa Birliği (AB) üzerinden söz konusu ülkelerden yapılan otomobil ithalatında geçerli olacak. Ek mali yükümlülüğe dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıca, Türkiye'nin serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden, AB kapsamında Gümrük Birliği çerçevesinde yapılan ithalatlarda haksız tarifelerin önlenmesine yönelik bir adım atıldı. Bu bağlamda, ilgili ülkelerden gelecek hibrit, elektrikli ve konvansiyonel binek otomobilleri için de ek mali yükümlülük uygulanacak.

Kararın Yürürlüğü

Uygulamanın genişletilmesi, belirli ürün ve ülkeler özelinde yürürlüğe girecek olup, kararın uygulanması 30 gün içinde başlayacak. İlgili hükümlerin yürütmesi Ticaret Bakanı tarafından gerçekleştirilecek.