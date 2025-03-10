Özdağ'dan Siber Güvenlik Kanun Teklifi'ne Sert Eleştiriler

Özdağ'dan Sert Eleştiriler

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Siber Güvenlik Kanun Teklifini eleştirerek, "Düzenleme, hukuki öngörülebilirliği zedelediği gibi, kişileri, haklarına yönelik keyfi müdahalelere karşı savunmasız bırakmaktadır." dedi.

Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Özdağ, Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, teklifin bir "baskı ve otoriterlik" yasası niteliği taşıdığını savundu. Dezenformasyonla mücadelede son olarak Devlet Denetleme Kurumu ile ilgili düzenlemelerin yapıldığına dikkat çeken Özdağ, bu durumun birçok vatandaş, siyasetçi, sivil toplum örgütü ve gazeteciye açılan soruşturmalara yol açtığını ileri sürdü.

Kritik Altyapı Tanımı Tartışma Yaratıyor

Özdağ, Siber Güvenlik Kanun Teklifi'nin gerekçesindeki milli ve manevi hassasiyetleri okşayan ifadelerle ilgili olarak, "Yargıyı arka bahçesi yapmak isteyen iktidar, siyasi rakiplerini ve muhalif vatandaşları yargı sopasıyla hizaya sokmaya hız vermiş durumda. Bu yetmemiş gibi, mahkemelere gerek kalmadan kendisine bağlı memurların bu sopayı kullanma çabalarının artması endişe verici." şeklinde konuştu.

Belirsiz Yetkiler ve Riskler

Teklif ile kurulması planlanan Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkilerinin belirsiz olduğunu kaydeden Özdağ, "Teklifte Türk hukuk sisteminde daha önce adını hiç duymadıkları 'kritik altyapı' ve 'kritik kamu hizmeti' gibi ne olduğu belli olmayan soyut kavramlara yer verilmiş durumda." dedi.

Anayasa'ya Aykırılık İddiası

Özdağ, teklifin Anayasa'nın hukukiliği ilkesine aykırı olduğunu belirterek, "Kanun teklindeki düzenlemeler, hukuki öngörülebilirliği zedelediği gibi, kişileri, haklarına yönelik keyfi müdahalelere karşı savunmasız bırakmaktadır. Siber Güvenlik Başkanlığına sınırsız bir erişim yetkisi tanınıyor. Kurumlar, uzaktan evdeki internet ortamındaki bilgisayarlar, dijitaller, cep telefonları gibi verilere ulaşabiliyor. Bu durum, kişilerin özel hayatına ve mahremiyetine keyfi bir müdahale riski taşımaktadır." diye konuştu.