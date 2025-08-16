DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

Özgür Özel Nevşehir'de: Bağcılar Gürsel Erol Cemevi Açılışında Eşit Yurttaşlık Mesajı

Özgür Özel, Nevşehir'deki cemevi açılışında eşit yurttaşlık, 29 maddelik demokratikleşme paketi ve laiklik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 18:58
Özgür Özel Nevşehir'de: Bağcılar Gürsel Erol Cemevi Açılışında Eşit Yurttaşlık Mesajı

Özgür Özel Nevşehir'de Bağcılar Gürsel Erol Cemevi Açılışında Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelerek Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etti. Özel, külliyede Aslanlı Çeşme'den su içti ve müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Eşit yurttaşlık vurgusu

Ardından katıldığı Bağcılar Gürsel Erol Cemevi açılışında konuşan Özel, Türkiye'de kalıcı barışın önemine dikkat çekti. Konuşmasında "Amacımız Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in bu ülke üzerinde etnik kökeni ne olursa olsun, doğum yeri ne olursa olsun, atasının, babasının, anasının kökeni ne olursa olsun herkesin eşit yurttaş olduğu ve inancı ne olursa olsun tüm dinlere, tüm mezheplere eşit mesafeli olduğu yarınları birlikte inşa edebilmek." ifadelerini kullandı.

Komisyona 29 maddelik paket

Özel, terörle mücadele sonrası kalıcı barış arayışları kapsamında kurulan komisyonda CHP olarak yer aldıklarını belirterek, komis­yonun Meclis'e ve millete ait olduğunu vurguladı. Ayrıca komisyona sundukları 29 maddelik demokratikleşme paketi'nin önemli başlıkları olduğuna değindi. Paket kapsamında, uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin gündeme getirdiği cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi talebi ile Alevilere yönelik ayrımcılığın giderilmesi gibi konuların yer aldığını söyledi.

Özel, ayrıca Madımak ile ilgili olarak "Madımak'ın bir utanç müzesi haline getirilmesi" ve Alevilerin yaşadığı acıların devlet tarafından ortaklaştırılması gerektiğini ifade ederek, benzer olayların tekrarını önleyecek tedbirlerin paket içinde olduğunu belirtti.

Anayasa, laiklik ve Cumhuriyet çatısı

Meclis komisyonunu doğrudan bir Anayasa komisyonu olarak görmediğini söyleyen Özel, gelecekte demokratik ve sivil bir Anayasa için herkesin üzerine düşeni yapacağını kaydetti. Tartışmaların Cumhuriyetin temel kolonlarına saldırı niteliğine bürünmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, bazı kesimlerin farklı kimlik bazlı çatı arayışlarına karşı durulması gerektiğini belirterek: "Bizim bir çatımız var o da Cumhuriyet çatısıdır." dedi. Konuşmasında laiklik'e sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu da ekledi.

Konuşmaların ardından Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi. Özel, Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
3
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
4
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
5
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
6
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
7
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar