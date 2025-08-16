Özgür Özel Nevşehir'de: Bağcılar Gürsel Erol Cemevi Açılışında Eşit Yurttaşlık Mesajı

Özgür Özel Nevşehir'de Bağcılar Gürsel Erol Cemevi Açılışında Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri" kapsamında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelerek Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etti. Özel, külliyede Aslanlı Çeşme'den su içti ve müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Eşit yurttaşlık vurgusu

Ardından katıldığı Bağcılar Gürsel Erol Cemevi açılışında konuşan Özel, Türkiye'de kalıcı barışın önemine dikkat çekti. Konuşmasında "Amacımız Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in bu ülke üzerinde etnik kökeni ne olursa olsun, doğum yeri ne olursa olsun, atasının, babasının, anasının kökeni ne olursa olsun herkesin eşit yurttaş olduğu ve inancı ne olursa olsun tüm dinlere, tüm mezheplere eşit mesafeli olduğu yarınları birlikte inşa edebilmek." ifadelerini kullandı.

Komisyona 29 maddelik paket

Özel, terörle mücadele sonrası kalıcı barış arayışları kapsamında kurulan komisyonda CHP olarak yer aldıklarını belirterek, komis­yonun Meclis'e ve millete ait olduğunu vurguladı. Ayrıca komisyona sundukları 29 maddelik demokratikleşme paketi'nin önemli başlıkları olduğuna değindi. Paket kapsamında, uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin gündeme getirdiği cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi talebi ile Alevilere yönelik ayrımcılığın giderilmesi gibi konuların yer aldığını söyledi.

Özel, ayrıca Madımak ile ilgili olarak "Madımak'ın bir utanç müzesi haline getirilmesi" ve Alevilerin yaşadığı acıların devlet tarafından ortaklaştırılması gerektiğini ifade ederek, benzer olayların tekrarını önleyecek tedbirlerin paket içinde olduğunu belirtti.

Anayasa, laiklik ve Cumhuriyet çatısı

Meclis komisyonunu doğrudan bir Anayasa komisyonu olarak görmediğini söyleyen Özel, gelecekte demokratik ve sivil bir Anayasa için herkesin üzerine düşeni yapacağını kaydetti. Tartışmaların Cumhuriyetin temel kolonlarına saldırı niteliğine bürünmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, bazı kesimlerin farklı kimlik bazlı çatı arayışlarına karşı durulması gerektiğini belirterek: "Bizim bir çatımız var o da Cumhuriyet çatısıdır." dedi. Konuşmasında laiklik'e sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu da ekledi.

Konuşmaların ardından Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma, Kültür ve Sanat Etkinlikleri"ne katılmak üzere Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi. Özel, Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılış törenine katıldı.