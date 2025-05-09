Özgür Özel, TÜRKONFED ve İTO'ya Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Özgür Özel, TÜRKONFED'i Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ziyaretleri ile iş dünyasının nabzını yokladı. TÜRKONFED ziyaretinde Özel, Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 26'sı bölgesel, 5'i tematik toplam 31 konfederasyondan oluşan ve 100 bin şirketin temsil edildiği bu önemli yapı ile önemli konuları ele aldıklarını söyledi.

İBB Soruşturmalarına Değindi

Özel, İBB'ye yönelik sürdürülen soruşturmalar hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. “Türkiye’ye adeta tane tane toplananların çuvalla çarçur edildiği bir süreç yaşatılıyor.” diyerek, ülkenin 60 milyar dolara yakın rezervinin sadece siyasi çekişmeler yüzünden harcandığını vurguladı.

“Çıkışın demokraside, hukukun üstünlüğünde olduğu son derece açıktır” diyerek, iktidara çağrıda bulundu. İş insanlarına daha fazla zarar verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Şeffaf Yargılama Vurgusu

Kimsenin yargılanmaktan muaf olamayacağını belirten Özel, şeffaf yargılama süreçlerinin önemine dikkat çekti. Televizyon kanallarından yayımlanacak duruşmaların gerekliliğini ifade etti.

Büyükçekmece Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasına dair ise, “Bütün belediyelerimizde yüzlerce müfettiş yıllardır bu belgeleri inceliyorlar” ifadesini kullandı.

İTO Ziyareti ve İş Dünyasına Dair Açıklamalar

Özel, İTO'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile bir araya geldi. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci meslek odasını ziyaret ettiğini dile getiren Özel, 800 bin üyesi ile Türkiye ekonomisini sırtında taşıyan KOBİ'lerin önemine vurgu yaptı.

CHP olarak önümüzdeki döneme dair programlarının bulunduğunu ve toplumla bu programı paylaşmayı umduklarını belirten Özel, İstanbul Ticaret Odası’na yapılan ziyaretin bu kapsamda önemli olduğunu ifade etti.

Özgür Özel’e bu ziyaretlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile İstanbul Ticaret Odasını (İTO) ziyaret etti. Özel ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (solda), Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile İstanbul Ticaret Odasını (İTO) ziyaret etti. Özel ve İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç (sağda) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.