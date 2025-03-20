Pakistan'da Çatışma: 1 Asker Hayatını Kaybetti, 10 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da düzenlenen operasyonda 1 asker yaşamını yitirdi, 10 militan etkisiz hale getirildi. Çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:09
Pakistan'da Çatışma: 1 Asker Hayatını Kaybetti, 10 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'da Çatışma: 1 Asker Hayatını Kaybetti, 10 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 1 asker yaşamını yitirdi, 10 militan etkisiz hale getirildi. Bu gelişmeler, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.

Operasyonun Detayları

Dera İsmail Han bölgesinde, militanların varlığına dair alınan istihbarat doğrultusunda güvenlik güçlerinin bir operasyon düzenlediği belirtildi. Yoğun çatışmalar sırasında, güvenlik güçleri silah ve mühimmat ele geçirdi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin terör tehdidini ortadan kaldırma konusundaki kararlılığına da vurgu yapıldı.

Pakistan'ın Terör Sorunu

Pakistan'da, özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar artış göstermektedir. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu ileri süren silahlı gruplar, güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmektedirler.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini iddia ederken, Afganistan yönetimi bu suçlamaları red etmektedir.

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