Palalı Sabri cinayetinde son dakika gelişmesi: Gözaltı sayısı 8'e çıktı

Gezi olayları sırasında palayla göstericilere saldırmasıyla tanınan 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi, İstanbul Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Araçla seyir halindeki Çelebi, bir kişi tarafından durduruldu ve aralarında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti. Yaralanan Çelebi, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olayın faillerinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri seferber oldu. Yürütülen operasyonlarda olayda silahı kullanan şüpheli başta olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı araştırmalar sürüyor.