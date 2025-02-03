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Palandöken Kayak Merkezi'nde Kasksız Kayak ve Çığ Bölgesi İhlalleri Cezalandırıldı

Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren ve kasksız kayak yapanlara toplam 26 bin lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:12
Palandöken Kayak Merkezi'nde Kasksız Kayak ve Çığ Bölgesi İhlalleri Cezalandırıldı

Palandöken Kayak Merkezi'nde Cezalar Uygulandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Palandöken Kayak Merkezi'nde güvenlik önlemlerini artırdı. Son denetimlerde, çığ bölgesine giren 4 kişiye ve kask takmadan kayak yapan 5 kişiye ceza kesildi.

Çığ Bölgesine Girmek 11 Bin Lira

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ocak ayında gerçekleştirilen denetimlerde çığ bölgesine giren 4 kişi, 11 bin 812 lira para cezasıyla karşılaştı. Ayrıca, kasksız kayak yapan 5 kişi ise 14 bin 765 lira ceza ödemek zorunda kaldı.

Tedbirler Devam Edecek

Kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güven içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla jandarma çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirileceğini vurguladı.

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