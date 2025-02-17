Papa Franciscus'un Sağlık Durumunda Tedavi Değişikliği: Vatikan'dan Açıklama

Vatikan, Papa'nın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Bilgiler Paylaştı

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 88 yaşındaki Papa, 14 Şubat tarihinden bu yana bronşit tedavisi görmektedir ve Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde biraz daha kalacağı bildirildi.

Karmaşık Klinik Durum ve Tedavi Değişiklikleri

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan tetkiklerin polimikrobiyal enfeksiyon tespit ettiğini belirtildi. Bu duruma bağlı olarak tedavisinde değişikliğe gidildiği ifade edildi. Açıklamada, "Son günlerde ve bugün yapılan tetkiklerin sonuçları, solunum yollarında karmaşık bir klinik tabloya işaret etmekte olup uygun bir hastane yatış sürecini gerektirmektedir" denildi.

Genel Kabul Oturumu İptal Edildi

Papa'nın hastanede kalış süresinin uzaması nedeniyle, 19 Şubat'ta yapılması planlanan genel kabul oturumunun da iptal edildiği açıklandı.

Papalık Faaliyetler ve Destek Mesajları

Vatikan Basın Ofisi, akşam saatlerinde ikinci bir açıklama yaparak, "Papa'nın ateşi yok ve kendisi için belirlenen tedaviyi almaya devam ediyor. Klinik durumu stabil seyretmektedir" ifadelerini paylaştı. Ayrıca Papa Franciscus'un bugünkü süreçte bazı çalışma faaliyetlerine katıldığı ve metinleri okuduğu aktarıldı. Papa, kendisine iletilen sevgi ve destek mesajlarından oldukça etkilenmiştir.

Cemaatle İletişim Halinde

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Papa Franciscus hastanede olmasına rağmen her gün Gazze'deki Katolik cemaatini arayarak onların durumunu sormaktadır. Tgcom24 kanalına konuşan bir cemaat üyesi, "Papa, bizi cuma ve cumartesi aradı. İyi bir ruh halindeydi. Sesi biraz yorgundu ama bizim nasıl olduğumuzu bilmek istiyordu" dedi.

Geçmişteki Sağlık Sorunları

Papa Franciscus, 2023 yılında başta nefes darlığı olmak üzere sağlık sorunları yaşamış ve Gemelli Hastanesi'nde iki kez tedavi görmüştür. Ayrıca 2021 yılında kalın bağırsak ameliyatı geçirdiği biliniyor. 2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa, sağlık sorunları nedeniyle halka açık etkinliklerde de zorluklar yaşamaktadır.