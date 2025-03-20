Papua Yeni Gine Petrol Bakanı Maladina'nın Aile İçi Şiddet Suçlamaları Düşürüldü

Avustralya'da "aile içi şiddetle" itham edilen Papua Yeni Gine'nin Petrolden Sorumlu Bakanı Jimmy Maladina hakkında yürütülen suçlamaların düşürüldüğü öğrenildi.

58 yaşındaki Maladina'ya ilişkin açıklama yapan Avustralya savcıları, hakkında yöneltilen iddiaların iptal edildiğini duyurdu. Maladina, suçlamaları reddetmiş ve olayın ciddiyetinin farkında olduğunu belirterek yetkililerle işbirliği yaptığını ifade etmişti.

Maladina, iddiaların 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirdiğini kaydederek, 7 Temmuz 2024 tarihinde Avustralya'da bu suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak gelen son haberler, bu esaslı suçlamaların artık geçerli olmadığını ortaya koydu.