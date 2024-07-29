Paris 2024 Açılış Töreninde Tartışma Yaratan 'Son Akşam Yemeği' Sahnesi Açıklaması

Paris 2024’ün Sanat Yönetmeni Açıklamalarda Bulundu

Fransa'nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreni, sanat yönetmeni Thomas Jolly tarafından gerçekleştirildi. 26 Temmuz'daki törende, 'Son Akşam Yemeği' sahnesi, Hristiyanlık karşıtı olduğu iddialarıyla büyük tepki topladı.

Eleştirilere Cevap Verdi

BFMTV’nin Le live Week-end programında konuşan Jolly, bu sahnenin, Leonardo da Vinci’nin eserine dayandığı iddialarını reddetti. Jolly, bu performansta Hz. İsa yerine, Yunan mitolojisindeki şarap tanrısı Dionisos'un konu alındığını belirtti.

Jolly, "İlk sahnede masada Dionisos var, çünkü o Yunan mitolojisinde kutlamaların ve şarabın tanrısıdır. Bu bir pagan şenliğinin tasviridir," dedi.

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Sanat yönetmeni, çalışmalarını alay etme üzerine kurmadığını, amacının yapıcı ve uzlaştırıcı bir etkinlik düzenlemek olduğunu vurguladı.

Gelen Tepkiler

Olimpiyatların açılışına katılanların tepkisi büyük oldu. Tören, drag queen performansı gibi unsurlarla da eleştirilere maruz kaldı ve dinî inanca saygısızlık iddiaları yükseldi. Fransa Katolik Kilisesi, "Bu tören, Hristiyanlıkla alay eden sahneler içeriyordu. Derin bir üzüntü içerisindeyiz," açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Orta Doğu Kiliseler Konseyi, yaşananların özgürlük ve insan onuru ile ilgili ciddi bir cehaleti göstermekte olduğunu ifade etti.