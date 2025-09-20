Paşinyan: Yakında Türkiye ile Kara Yolu Bağlantısı Kurulacak

Paşinyan: Yakında Türkiye ile kara yolu bağlantımız olacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sivil Sözleşme Partisi kongresinde yaptığı konuşmada Ankara ile aktif şekilde diyalog içinde olduklarını ve bunun yakın gelecekte Türkiye ile kara yolu ulaşım bağlantılarına sahip olacakları yönünde güven verdiğini bildirdi.

Azerbaycan ile barış ve sınır güvenliği

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanan barış sayesinde tarihin tamamen yeni bir aşamasına geçildiğini söyledi. Konuşmasında, "1 yıl 7 ay boyunca Ermenistan-Azerbaycan sınırında tek bir Ermeni askerin hayatını kaybetmediği veya yaralanmadığı" bilgisini paylaşarak, "Bu barıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Barışın çift taraflı bir süreç olduğuna vurgu yapan Paşinyan, sonuca ulaşmak için geçmiş dönemin kilit anlarına dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Karabağ'dan gelen Ermeniler ve vatandaşlık

Karabağ bölgesinden gelen Ermenilerle ilgili olarak Paşinyan, bu kişilerin mülteci statülerinin Ermenistan'ın vatandaşlığıyla değiştirilmesi gerektiğini belirtti: "Bu insanlar bizim desteğimizle mülteci statülerini Ermenistan'ın gurur verici vatandaşlığı ile değiştirmelidir."

Vatanseverlik modeli ve tarihsel bakış

Paşinyan, ülkede 2019'a kadar farklı, 2020'de de farklı bir vatanseverlik modelinin uygulandığını hatırlattı. 2019'da benimsenen modelin Sovyet döneminin etkileriyle şekillendiğini belirterek, bunun "Sovyet İmparatorluğu ve onun liderleri Josef Stalin, Nikita Kruşçev, Leonid Brejnev tarafından dayatıldığını" kaydetti.

Paşinyan, 2020 sonrası yeni vatanseverlik modelini benimsediğini ve bugün Ermeni annelerin emanet ettiği bu modelle vatansever olduğunu vurguladı.

Rusya ile ilişkilerde dönüşüm

Ermenistan-Rusya ilişkilerinin yapıcı bir dönüşüm aşamasında olduğunu aktaran Paşinyan, bu ilişkileri güçlendirme yönünde ilerleyeceklerini belirtti ve "Rusya ile siyasi diyalog aktif kalmaya devam edecek." dedi.

Parti bildirisi: Referandum ve 2026 hedefi

Sivil Sözleşme Partisi kongresinde gelecek planlarına dair bir bildiri kabul edildi. Bildiride, stratejik hedef olarak "Dördüncü Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurulmasının ilan edildiği"; 2026 parlamento seçimlerinde anayasal çoğunluğu sağlayarak iktidarda kalma talebinde bulunulacağı ifade edildi.

Bildiride, halkın desteği alındıktan sonra yeni anayasanın kabulü için referandum yapılacağı taahhütü yer aldı. Ayrıca 1991 Alma-Ata Deklarasyonuna dayanarak Ermenistan'ın uluslararası tanınan toprak bütünlüğü ve sınırlarını koruma niyeti yinelendi.

Dış politika ve bölgesel ilişkiler

Bildiride, Ermenistan'ın AB üyeliği çabalarının hızlandırılacağı, dengeli bir dış politika izleneceği ve bölgeselleşmeye karşı koymadan bu hedeflerin sürdürülceği belirtildi. Metinde, "Tüm komşularla barış ve iyi komşuluk ilişkilerini tesis etme yönündeki çabalar"ın devam edeceği ve karşılıklı toprak bütünlüğü, egemenlik ile uluslararası alanda tanınan sınırların dokunulmazlığı ilkeleri temelinde ilişkilerin kurumsallaştırılacağı vurgulandı.