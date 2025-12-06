Pazaryeri'nin Kadın Emeği İstanbul'da 'Kadınla Yükselen Şehirler' Zirvesinde İlgi Topladı

Pazaryeri'nin Kadın Emeği İstanbul'da Vitrinde

'Kadınla yükselen şehirler' zirvesinde Pazaryeri standı yoğun ilgi gördü

İstanbul’da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kadınla yükselen şehirler' temalı Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi başladı. Türkiye’nin dört bir yanından yerel yönetimlerin katıldığı organizasyonda Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi, hazırladığı stand ile öne çıktı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de zirveye katılırken, belediye standında ilçeye özgü birçok değer ziyaretçilere tanıtıldı.

Standta sergilenen ürünler arasında Kınık çömleği, Pazaryeri bozası, Pazaryeri helvası, şerbetçiotu, Pazaryeri boncuk fasulyesi, şerbetçiotu kolonyası ve Pazaryeri’nin girişimci kadınları tarafından hazırlanan ev yapımı ürünler yer aldı ve katılımcılardan tam not aldı.

Standın dikkat çeken bir diğer ürünü ise Bilecik Belediyeler Birliği tarafından evsel organik atıkların modern geri dönüşüm yöntemleriyle işlenmesi sonucu elde edilen çevre dostu sıvı bitki gübresiydi. Ürün, sürdürülebilirlik ve çevre duyarlılığı açısından ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Bugün burada yalnızca ürünlerimizi değil, Pazaryeri’nin üreten kadınlarının emeğini ve azmini sergiliyoruz. Her bir ürünümüz kültürümüzün ve geleneğimizin bir yansımasıdır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Tuğba Işık Ercan’a teşekkür ediyorum. Ayrıca 5 Aralık’ta standımızı ziyaret edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kadınlara verdiği güçlü destek ve motivasyon için şükranlarımı sunuyorum. Üreterek, çalışarak ve cesaretle şehirlerimizi yükseltmeye devam edeceğiz

