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Pençe-Kilit Harekatı'nda Asker Şehit Düştü

Pençe-Kilit Harekatı'nda arama tarama faaliyetlerinde taciz ateşi sonucu Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit oldu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:48
Pençe-Kilit Harekatı'nda Asker Şehit Düştü

Pençe-Kilit Harekatı'nda Acı Kaybımız

Bugün, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, bir askerimizin şehit olduğuna dair acı bir haber geldi.

Şehit Olan Askerimiz

Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, 7 Ağustos 2024 tarihinde açılan taciz ateşi sonucunda şehit olmuştur. Bu olay, hepimizi derin bir üzüntüye boğdu.

Bakanlık Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, olay ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakanın Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Güler, şu sözlere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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