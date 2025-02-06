Pentagon, Guantanamo Üssü'ne Düzensiz Göçmen Taşımayı Başlattı

Pentagon, düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi Deniz Üssü'ne uçakla taşındığı görüntüleri yayınladı. Sosyal medya platformu X'te paylaşılan yaklaşık 1,5 dakikalık videoda, göçmenlerin el, ayak ve bellerinden zincirlerle bağlı olduğu dikkat çekiyor. Videoda, iki ABD askeri tarafından kollarından tutularak üsse taşınan göçmenler yer alıyor.

Videonun altındaki açıklamada, bu düzensiz göçmenler "yüksek tehdit oluşturan suçlular" olarak tanımlanıyor. Açıklamada, "Bu suçlular, toplumumuzda şiddet ve kargaşa çıkarmak için daha önce esnek olan sınırımızı çiğnediler. Başkan Trump, onları derhal ülkemizden kovmak için hızlı bir şekilde harekete geçti ve ülkemizin en iyileri bu kritik görevde öncülük etmeye yardımcı oluyor," ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesis hazırlanması talimatını vermişti. Bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" belirten ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu durumu savundu.

Birleşmiş Milletler ise Trump'ın bu planına yönelik olarak, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir," açıklamasında bulundu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump'ın talimatı üzerine düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi'ne gönderilme uygulamasının başladığını duyurdu. Noem, ABD askerleri ile kelepçeli kişilerin fotoğrafını paylaşarak, "Başkan Trump, bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi’nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı," ifadelerini kullanmıştı.