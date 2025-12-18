DOLAR
Peskov yalanladı: Türkiye'nin S-400'leri iade edeceği iddiası

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bloomberg'in Türkiye'nin S-400'leri iade edeceği yönündeki iddiasını yalanladı; iade konusunun gündemde olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:02
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD merkezli Bloomberg News'in Türkiye'nin F-35 programına geri dönmek için S-400 hava savunma sistemlerini Rusya'ya iade etmek istediği iddiasını yalanladı. Peskov, konunun görüşmelerde ele alınmadığını vurguladı.

S-400 iddiaları ve Kremlin yorumu

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Aralık tarihinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yaptığı görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini belirtti. Basın mensuplarının muhtemel bir iadenin iki ülke ilişkilerini zedeleyip zedelemeyeceği sorusuna Peskov, "Hayır etkileyeceğini düşünmüyoruz. Ayrıca bu konu gündemimizde değil" yanıtını verdi.

Venezuela'ya destek ve bölgesel gerilim

Peskov, Venezuela ile ilgili tutumu da değerlendirdi: "Venezuela bizim müttefikimiz, ortağımız ve sürekli temas halindeyiz." Peskov, 11 Aralık'ta Putin ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki telefon görüşmesine atıfta bulunarak, iki liderin iş birliğini sürdürme kararlılığını dile getirdiklerini söyledi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela hükümetini "Yabancı Terör Örgütü" olarak nitelendirmesinin bölgedeki gerilimi artırdığını belirtti ve Rusya'nın Latin Amerika ülkelerini Venezuela çevresindeki gelişmelere karşı itidal göstermeye çağırdığını ifade etti.

Miami'deki ABD-Rus görüşmesi

Kremlin Sözcüsü, ABD'li ve Rus yetkililerin bu hafta sonu Miami'de yapacağı görüşmeye ilişkin olarak, "Amerikalıların Avrupalılar ve Ukraynalılar ile çalışmalarının sonuçlarına yönelik bilgi edinmek için Amerikalı mevkidaşlarımız ile bazı temaslarda bulunmaya hazırlanıyoruz" dedi. Söz konusu toplantıya Steve Witkoff, Jared Kushner ve Kirill Dmitriev'in katılmasının beklendiği belirtildi.

Barrack'ın açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin F-35 programına dönüşü için S-400 sistemlerini kullanmaması ve bulundurmaması gerektiğini söylemişti: "ABD yasalarına göre, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemlerini kullanmaması ve bulundurmaması gerekiyor."

