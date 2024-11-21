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Petro'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri: 'Bir Soykırımcı'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, UCM'nin Netanyahu hakkında tutuklama kararı sonrası sert açıklamalar yaptı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 18:46
Petro'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri: 'Bir Soykırımcı'

Petro, Netanyahu'yu Soykırımcı Olarak Nitelendirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına ilişkin, "Yapılması gereken mantıklı şey budur. Netanyahu bir soykırımcı." ifadelerini kullandı.

UCM Kararı Üzerine Tepkiler

Petro, UCM'nin, Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından, sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmelerde bulundu. UCM'nin kararıyla ilgili olarak Petro, "Dünyanın adalet mahkemesi böyle diyor ve bu karara riayet edilmeli." dedi.

Biden'a Çağrı

Petro, ABD Başkanı Joe Biden'a da bir çağrıda bulunarak, "Eğer Biden bu emri görmezden gelirse, dünya barbarlığa sürüklenmiş olur. Batı, uluslararası politikada bağımsızlığını yeniden kazanmalı ve mahkeme kararına uymak üzere harekete geçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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