Polonya Doğu Sınırına Anti-Personel Kara Mayınları Yerleştirecek

Hükümetten sınır güvenliğini güçlendirme kararı

Polonya, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk kez anti-personel kara mayını üretimine yeniden başlayacağını ve bu mayınları ülkenin doğu sınırına konuşlandıracağını duyurdu.

Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, ülkenin Belarus ve Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırlarını güçlendirmek amacıyla mayın döşeneceğini söyledi.

Ottawa Anlaşması'ndan çekilme ve üretim planı

Zalewski, Norveç hariç Rusya ile sınırı olan tüm Avrupa ülkelerinin anti-personel mayınlarının kullanılması, depolanması ve üretilmesini yasaklayan Ottawa Anlaşması'ndan Polonya'nın da 26 Şubat 2026 tarihinde çekileceğini açıkladı.

Soğuk Savaş sonrası ilk kez üretime başlanacağını belirten Zalewski, mayınların Doğu Kalkanı projesinin bir unsuru olacağını ifade etti ve 'Mümkün olan en kısa sürede, büyük miktarlarla ilgileniyoruz' dedi. Zalewski ayrıca, ülkenin güvenlik ihtiyacının karşılanmasının ardından üretilen mayınların Ukrayna'ya da ihraç edilebileceğini belirtti.

Tedarik kapasitesi ve ihtiyaca ilişkin veriler

Polonya ordusuna mayın tedarik eden devlet şirketi Belma'ya göre, doğu sınırı için 5-6 milyon mayına ihtiyaç duyulmakta. Mevcut üretim kapasitesi yılda yaklaşık 100 bin mayın olan Belma, bu kapasiteyi 1 milyon 200 bin'e çıkarabileceğini bildirdi.

Yetkililer, çekilme sürecinin ve üretim planlarının detaylarının ilerleyen dönemde açıklanacağını belirtiyor.

