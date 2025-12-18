DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,19 0,02%
ALTIN
5.941,81 0,31%
BITCOIN
3.732.657,79 -1,48%

Polonya Doğu Sınırına Anti-Personel Kara Mayınları Yerleştirecek

Polonya, 26 Şubat 2026'da Ottawa Anlaşması'ndan çekilip anti-personel mayın üretimine başlayarak doğu sınırını güçlendireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:31
Polonya Doğu Sınırına Anti-Personel Kara Mayınları Yerleştirecek

Polonya Doğu Sınırına Anti-Personel Kara Mayınları Yerleştirecek

Hükümetten sınır güvenliğini güçlendirme kararı

Polonya, Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk kez anti-personel kara mayını üretimine yeniden başlayacağını ve bu mayınları ülkenin doğu sınırına konuşlandıracağını duyurdu.

Polonya Milli Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski, İngiliz haber ajansı Reuters'a yaptığı açıklamada, ülkenin Belarus ve Rusya'ya bağlı Kaliningrad bölgesiyle olan sınırlarını güçlendirmek amacıyla mayın döşeneceğini söyledi.

Ottawa Anlaşması'ndan çekilme ve üretim planı

Zalewski, Norveç hariç Rusya ile sınırı olan tüm Avrupa ülkelerinin anti-personel mayınlarının kullanılması, depolanması ve üretilmesini yasaklayan Ottawa Anlaşması'ndan Polonya'nın da 26 Şubat 2026 tarihinde çekileceğini açıkladı.

Soğuk Savaş sonrası ilk kez üretime başlanacağını belirten Zalewski, mayınların Doğu Kalkanı projesinin bir unsuru olacağını ifade etti ve 'Mümkün olan en kısa sürede, büyük miktarlarla ilgileniyoruz' dedi. Zalewski ayrıca, ülkenin güvenlik ihtiyacının karşılanmasının ardından üretilen mayınların Ukrayna'ya da ihraç edilebileceğini belirtti.

Tedarik kapasitesi ve ihtiyaca ilişkin veriler

Polonya ordusuna mayın tedarik eden devlet şirketi Belma'ya göre, doğu sınırı için 5-6 milyon mayına ihtiyaç duyulmakta. Mevcut üretim kapasitesi yılda yaklaşık 100 bin mayın olan Belma, bu kapasiteyi 1 milyon 200 bin'e çıkarabileceğini bildirdi.

Yetkililer, çekilme sürecinin ve üretim planlarının detaylarının ilerleyen dönemde açıklanacağını belirtiyor.

POLONYA, SOĞUK SAVAŞ’TAN BU YANA İLK KEZ ANTİ-PERSONEL KARA MAYINLARININ ÜRETİMİNE YENİDEN...

POLONYA, SOĞUK SAVAŞ’TAN BU YANA İLK KEZ ANTİ-PERSONEL KARA MAYINLARININ ÜRETİMİNE YENİDEN BAŞLAYARAK BU MAYINLARI ÜLKENİN DOĞU SINIRINA KONUŞLANDIRMA KARARI ALDI

İLGİLİ HABERLER

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
2
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
3
Pozantı'da Otoyolda Peugeot Alev Topuna Döndü
4
SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri
5
Murat Kurum'a Deprem Bölgesinden Destek: 'Böyle Şantiye Şefine Can Kurban'
6
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
7
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor