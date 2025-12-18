DOLAR
Pozantı'da Otoyolda Peugeot Alev Topuna Döndü

Pozantı-Tarsus otoyolunda 33 AZ 407 plakalı Peugeot seyir halindeyken alev aldı; iki kişi aracından kurtuldu, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:28
Pozantı-Tarsus Otoyolu Damlama Mevkii — 33 AZ 407 plakalı araç yandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyolda seyir halindeki Peugeot marka otomobil, aniden alevlere teslim oldu.

Yangın, Pozantı-Tarsus otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 AZ 407 plakalı araçta yolculuk ederken başlayan alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Otomobilde bulunan 2 kişi zamanında aracı terk ederek canlarını kurtardı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı.

Müdahale sonrasında araçtan geriye demir yığını kaldı.

