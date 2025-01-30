Prof. Dr. İlhan Usmanbaş İçin Tören Düzenlenecek

Prof. Dr. İlhan Usmanbaş'a Veda Töreni

Yaşlılığa bağlı nedenlerle 104 yaşında hayatını kaybeden besteci ve eğitimci Prof. Dr. İlhan Usmanbaş, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Yarın AKM'de Tören

Usta sanatçı için düzenlenecek cenaze töreni, yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde gerçekleştirilecek. Törende Usmanbaş’a olan sevgi ve saygının yanı sıra, müziği ve eğitim hayatı anılacak.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Usmanbaş'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.