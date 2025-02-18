Rusya: Avrupa Güvenlik Sorunları Göz Ardı Edilemez

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna krizinin çözümü için Avrupa güvenlik konularının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:07
Rusya: Avrupa Güvenlik Sorunları Göz Ardı Edilemez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'daki güvenlik konuları göz önünde bulundurulmadan Ukrayna krizinin çözümünün imkansız olduğunu ifade etti. Peskov, "Bizim için önemli olan hedeflerimize ulaşmak," dedi.

Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile yapabileceği olası bir görüşmeyi değerlendirdi. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rus ve ABD heyetlerinin müzakerelere başladığını belirtti. "Şimdilik bu konuda bir anlayış yok. Bugünkü müzakerelerin sonucunda bir şeyler çıkabilir," ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın barıştan yana olduğunu ve Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu dillendirerek, ancak Ukrayna ve Avrupa'nın buna sıcak bakmadığını ifade etti. "Elbette hedeflerimize ulaşmak için barışçıl araçları tercih ediyoruz. Avrupa'daki güvenlik konuları ele alınmadan, Ukrayna meselesine kapsamlı, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm bulmak imkansız," şeklinde konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görev süresinin sona erdiğine dikkat çeken Peskov, Putin'in Zelenskiy ile müzakerelere açık olduğunu, fakat sağlanacak anlaşmaların hukuk açısından sorgulanacağını belirtti.

Peskov, Ukrayna'nın Avrupa Birliğine (AB) katılımı konusuna ilişkin, "Kimse başka bir ülkeye kendi görüşünü empoze edemez. Bizim de böyle bir niyetimiz yok. Güvenlik, savunma ve askeri ittifaklarla ilgili konularda yaklaşımımız farklı ve iyi biliniyor," dedi.

AB'nin askeri birlik oluşturma ihtimaline dair ise Peskov, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve durumu yakından takip ettiklerini kaydetti.

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