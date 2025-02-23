Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'yı Ziyaret Edecek

Lavrov'un Ankara Ziyareti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.

İkili İşbirliği Konuları Ele Alınacak

Fidan ve Lavrov'un gerçekleştireceği görüşmede ticaret, enerji ve turizm gibi ikili işbirliği konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için atılabilecek diplomatik adımlar tartışılacak ve ABD ile Rusya arasındaki son temaslar değerlendirilecek.

Türkiye'nin Rolü Vurgulanacak

Görüşmede, Türkiye'nin Mart 2022'de Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptığı da hatırlatılacak ve ilerleyen dönemlerde bu rolü üstlenmeye hazır olduğu belirtilecektir.

Bölgesel Sorunlar da Gündemde

Görüşmede Suriye ve Orta Doğu gibi bölgesel ve uluslararası meseleler de ele alınacak. Fidan'ın, Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesi konusundaki kararlılığını vurgulaması ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

İsrail'in Bölgedeki Etkileri Üzerine Tartışmalar

Fidan'ın ayrıca, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden eylemlerinin kabul edilemez olduğunu dile getirmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması için yeniden imar çalışmalarına acil ihtiyaç olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

Gazze'deki Durum Üzerine Çizilen Çizgiler

Bakan Fidan’ın, Gazze’de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirtmesi ve insani yardımların artırılmasına dikkat çekmesi bekleniyor. Ayrıca, Filistinlilerin ana vatanlarından zorla göç ettirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, Orta Doğu’da barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceği üzerinde durması öngörülüyor.

Lavrov, Türkiye’ye son ziyaretini 18 Ekim 2024 tarihinde, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı çerçevesinde gerçekleştirmişti. Fidan ve Lavrov, en son olarak 20 Şubat’da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Johannesburg’da bir araya gelmişti.