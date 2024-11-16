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Rusya, Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 14:10
Rusya, Donetsk'te İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya, Donetsk'te Kontrol Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu. Bu gelişme, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerinin sonuçlarını ortaya koyuyor.

Ele Geçirilen Yerleşim Birimleri

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Donbas bölgesinde önemli yerlerin kontrolünü sağladığı vurgulandı. Özellikle, Lenin yerleşim biriminin ve Makarovka yerleşim biriminin başarılı taarruzlar sonucunda kurtarıldığı ifade edildi.

Ulaşılan Başarı ve Vurulan Hedefler

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Rus birlikleri, Ukrayna ordusunun bağlı olduğu enerji altyapısı tesislerini, askeri havaalanlarını, insansız hava araçları üretim atölyelerini ve depoları hedef aldı. Aksi belirtildiği üzere, 165 farklı bölgeye hava saldırısı düzenlendi.

Ayrıca, hava savunma sistemleri aracılığıyla ABD yapımı 4 HIMARS füzesinin vurulduğu belirtildi. Ukrayna'ya ait 102 uçak tipi insansız hava aracının da düşürüldüğü aktarıldı.

Son Durum

Rusya Savunma Bakanlığı, 9-15 Kasım tarihleri arasında, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde toplamda 5 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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