Rusya, Trump Yönetimini Biden'ın Ukrayna Hatalarını Düzeltmeye Çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Joe Biden'ın Ukrayna konusundaki hatalarını düzeltmesi gerektiğini ifade etti.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin, "ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararnamesini kaldırmasıyla ilgili durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Zaharova, ABD'nin yeni yönetiminin bölgeye yönelik stratejisini anlamak için zamana ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesi hakkında yorum yapan Zaharova, bu durumu "üzücü" olarak nitelendirdi.

Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'nin çekilmesiyle ilgili olarak Zaharova, "Bu, öngörülebilir bir adım idi. ABD'nin çekilmesiyle bu anlaşmanın varlığı sona ermez ve bu alandaki uluslararası faaliyetler devam eder. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile Paris Anlaşması'nın küresel iklime dair temel uluslararası araçlar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Trump'ın, "Biden yönetiminin Ukrayna konusunda hatalar yaptığı" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Zaharova, Biden'ın bu hataları ABD'yi temsil ederek yaptığını belirtti. Ülke adına yapılan hataların düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Trump yönetimi, hataların yapıldığını kabul ediyorsa ve argümanları Ukrayna'daki durumun eski yönetimin hatalarının sonucu olduğunu savunuyorsa, bu hataların düzeltilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesine dair herhangi bir temas olmadığını da kaydetti.

NATO'nun Baltık Denizi'ndeki faaliyetlerine değinen Zaharova, "Baltık Denizi'ndeki durumu dikkatle takip ederek, NATO ülkelerine ait gemilerin durumu kötüye kullanması durumunda gerekli şekilde yanıt vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Mariya Zaharova, NATO askeri birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimaline ilişkin de, "NATO güçlerinin Ukrayna'ya müdahalesi, gerginliğin kontrol edilemez şekilde artmasına yol açabilir. Bu, Rusya için kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.