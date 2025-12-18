DOLAR
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis

Bahçelievler'de Beşir Çayıroğlu'nun sahte alkolden ölümüyle ilgili davada, Gürcistan uyruklu David Buskazade 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:05
Bahçelievler'de, 10 Aralık 2024 tarihinde yaşanan sahte alkol kaynaklı ölümle ilgili davada, Gürcistan uyruklu David Buskazade 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma ve karar

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık David Buskazade, maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan, taktiri indirim uygulanmaksızın 6 yıl hapis cezası verdi.

Olay ve iddianame

İddianamede, otopark işletmecisi Beşir Çayıroğlu'nun (60) 10 Aralık 2024 sabahı Bahçelievler'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, olayla bağlantılı olarak Çayıroğlu'nun iş yerinde yapılan aramada kırmızı poşet içinde iki yarım litre pet şişe ve kokusundan metil alkol tespit edildiği aktarıldı.

Adli Tıp raporu ve laboratuvar bulguları

Adli Tıp Kurumu 5’inci İhtisas Kurulu raporunda, maktulün metil alkol nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. İddianamede bu bulgular delil olarak yer aldı.

Sanığın savunması

Duruşmada son sözünde sanık Buskazade, "Ben kimseyi öldürmedim, kimseye sahte alkol satmadım, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Savcılık ifadesinde ise Buskazade, iddianameye göre bu alkolü daha önce içtiğini, herhangi bir rahatsızlık yaşamadığını ve Türkiye'ye satmak için getirmediğini beyan etti.

Diğer ölümler ve ceza talebi

İddianamede ayrıca, aynı alkolü temin ettiği belirtilen Mehmet Acabuca'nın 8 Aralık 2024 tarihinde vefat ettiği ve bu olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheli hakkında "olası kastla ölüme neden olma" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis talep etmişti.

