Saint-Louis 24. Fanal Festivali'nde Göz Kamaştıran Sokak Defilesi

Saint-Louis'te 24. Fanal Festivali Coşkusu

Senegal'in tarihi kenti Saint-Louis, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Fanal Festivali ile renkli anlara ev sahipliği yaptı. Ünlü modacı Oumy Sy, festival kapsamında Baye Ndar Meydanı'nda düzenlediği sokak defilesiyle modaseverleri büyüledi.

Defilede Touareg Kültürü Vurgusu

Defilede, Touareg kültürüne ait aksesuarların bolca kullanılması, izleyicilerden tam not aldı. 1895-1902 yılları arasında Fransız Batı Afrika'sının siyasi merkezi olan Saint-Louis, 1957’ye kadar da Senegal ve Moritanya’nın başkenti olarak biliniyordu.

Festivalin bir parçası olarak, kolonyal dönem gelenekleri hala yaşatılmakta. Yıl sonunda, "fanal" ismi verilen rengarenk ışıklı fenerlerin halk tarafından Saint-Louis sokaklarında dolaştırılması, bu geleneklerin en göz alıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

24 Yıldır Süregelen Bir Gelenek

Tarihi 18. yüzyıla dayanan ve son 24 yıldır festival olarak kutlanan bu gelenek, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle dikkat çekiyor. 30 Aralık'ta sokaklarda yerini alacak olan fanallar, festivalin en önemli sembollerinden bir tanesini oluşturuyor.

Çeşitli defileler, konserler ve kültürel aktivitelerin yer aldığı festival, Saint-Louis'ün benzersiz kültürünü gözler önüne seriyor.