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Sakarya'da kapsamlı uyuşturucu operasyonlarda 21 şüpheliye adli işlem

Sakarya'nın Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 19:03
Sakarya'da kapsamlı uyuşturucu operasyonlarda 21 şüpheliye adli işlem

Sakarya'nın Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları başarıyla tamamlandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Temmuz tarihinde KOM, Asayiş, İstihbarat ve JASAT ekipleri sahadaydı.

OPERASYONLARIN DETAYLARI

Operasyonlarda toplam 617 kök kenevir, 235 gram esrar, 182 gram sentetik uyuşturucu, 43 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı, 2 hassas terazi, 4 tabanca fişeği, 10 ruhsatsız av tüfeği, 164 av tüfeği fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 6 kurusıkı tabanca fişeği, 5 cep telefonu ile 2 bin 220 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen bu maddeler ve ekipmanlar, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

21 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyonlar kapsamında 21 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yakalanan bu kişiler, adli mercilere sevk edildi. Yapılan bu başarılı operasyonlar, Sakarya'da uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

DRONA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA

Öte yandan Kocaali ilçesinde bir şüpheli, olay yerinde görüntü alan jandarmaya ait drona av tüfeğiyle ateş açtı. Bu tehlikeli davranış nedeniyle "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bir diğer olayda, Kocaali ilçesinde bir zanlı, görevini yapmaya çalışan jandarma personelinin üzerine traktör sürdü ve hakarette bulundu. Bu davranışı nedeniyle hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından ayrıca soruşturma başlatıldı. 

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Sakarya'da yürütülen bu operasyonlar, uyuşturucuyla mücadelenin ne kadar kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü gösteriyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplum sağlığını tehdit eden bu tür suçlarla mücadelede titizlikle çalışmaya devam ediyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların da destek olması gerektiği vurgulandı.

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