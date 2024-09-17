Sakarya Kocaali'de Balıkçılar 10 Ton İstavritle Limana Döndü

Sakarya Kocaali Limanı'ndan Bereketli Dönüş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, denizle buluşan balıkçılar, önemli bir av sezonuna dönemin kapılarını açtı. Öğle saatlerinde "Ali Ağa" adındaki tekneyle açılan balıkçılar, 10 ton istavritle geri döndü.

Denizden Bol Av ile Dönüş

Kocaali'de gerçekleştirilen av sırasında balıkçıların yüzleri, avladıkları istavritlerle güldü. Akşam saatlerinde Melenağzı Limanı'na yanaşan balıkçılar, 10 ton istavriti kasalara istiflemiş durumda.

Kaptandan Beklentiler

Tekne kaptanı Ahmet Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezonun oldukça bereketli geçeceğini ifade etti. "Geçtiğimiz sezonlarda böyle bir av yoktu. Bu sene çok güzel geçecek," dedi.

Örs, beklentilerinin üzerinde bir av gerçekleştirdiklerini belirterek, "10 ton balık tutuldu. İstavritler çok güzel, boyları kurtarıyor. Çok şükür Allah'ımıza," diyerek umutlarını dile getirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.