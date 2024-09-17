DOLAR
34,09 -0,38%
EURO
37,93 -0,07%
ALTIN
2.815,07 0,23%
BITCOIN
2.055.904,09 -4,5%

Sakarya Kocaali'de Balıkçılar 10 Ton İstavritle Limana Döndü

Kocaali'de balıkçılar 'Ali Ağa' teknesiyle açıldıkları denizden 10 ton istavrit avlayarak döndü.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:35
Sakarya Kocaali'de Balıkçılar 10 Ton İstavritle Limana Döndü

Sakarya Kocaali Limanı'ndan Bereketli Dönüş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, denizle buluşan balıkçılar, önemli bir av sezonuna dönemin kapılarını açtı. Öğle saatlerinde "Ali Ağa" adındaki tekneyle açılan balıkçılar, 10 ton istavritle geri döndü.

Denizden Bol Av ile Dönüş

Kocaali'de gerçekleştirilen av sırasında balıkçıların yüzleri, avladıkları istavritlerle güldü. Akşam saatlerinde Melenağzı Limanı'na yanaşan balıkçılar, 10 ton istavriti kasalara istiflemiş durumda.

Kaptandan Beklentiler

Tekne kaptanı Ahmet Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezonun oldukça bereketli geçeceğini ifade etti. "Geçtiğimiz sezonlarda böyle bir av yoktu. Bu sene çok güzel geçecek," dedi.

Örs, beklentilerinin üzerinde bir av gerçekleştirdiklerini belirterek, "10 ton balık tutuldu. İstavritler çok güzel, boyları kurtarıyor. Çok şükür Allah'ımıza," diyerek umutlarını dile getirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denize açılan balıkçılar, 10 ton istavrit avladı.

İLGİLİ HABERLER

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
3
Kocaeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığına İki Tutuklama
4
Gaziantep'te Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Lübnan'da Eğitim Schneideri İptal Edildi
6
Mustafa Taviloğlu'nun Sanat Koleksiyonu İstanbul'da Sergileniyor
7
Ürdün Kralı Abdullah’dan Lübnan’a Tıbbi Destek Talimatı

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?