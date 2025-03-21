Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, 15 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası olan F.G. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:22
Samsun'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Aranan Hükümlü Ekipler Tarafından Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü F.G. emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Ekipleri Koordineli Çalışma Yürüttü

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, kasten öldürme suçundan aranan F.G., Atakum ilçesinde görevli ekipler tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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