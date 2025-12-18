Samsun'da 'Bankacıyız' Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kendilerini 'bankacı' olarak tanıtıp mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Samsun merkezli yürütülen operasyonlar sonucu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Operasyonun detayları

Edinilen bilgiye göre, salı sabahı Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmaları yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 4 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği operasyonda, 2 kişinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda tutuklu olduğunu tespit etti.

Gözaltı, arama ve ele geçirilenler

Operasyon kapsamında E.U. (24) ve Ş.İ. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 208 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.U. ve Ş.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

