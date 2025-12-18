DOLAR
42,73 -0,02%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.945,09 0,26%
BITCOIN
3.718.967,85 -1,1%

Samsun'da 'Bankacıyız' Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kendilerini 'bankacı' olarak tanıtıp mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri iddia edilen 2 şüpheli, Samsun'da düzenlenen operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:37
Samsun'da 'Bankacıyız' Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da 'Bankacıyız' Dolandırıcılığı: 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Kendilerini 'bankacı' olarak tanıtıp mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, Samsun merkezli yürütülen operasyonlar sonucu 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Operasyonun detayları

Edinilen bilgiye göre, salı sabahı Samsun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmaları yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 4 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği operasyonda, 2 kişinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda tutuklu olduğunu tespit etti.

Gözaltı, arama ve ele geçirilenler

Operasyon kapsamında E.U. (24) ve Ş.İ. (31) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 208 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.U. ve Ş.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ SORGULANMASI TAMAMLANAN E.U. VE Ş.İ. SAMSUN ADRESİNE SEVK...

SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ SORGULANMASI TAMAMLANAN E.U. VE Ş.İ. SAMSUN ADRESİNE SEVK EDİLDİ.

SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ SORGULANMASI TAMAMLANAN E.U. VE Ş.İ. SAMSUN ADRESİNE SEVK...

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekirdek Aile Küçülüyor, Yalnız Yaşam Artıyor — Prof. Dr. Vehbi Ünal'ın Değerlendirmesi
2
BŞEÜ'nün İHA Projeleri: BeyTürk BF ve Alfa Kurt Sergide İlgi Odağı
3
Vali Sözer 112 ve GAMER'de İnceleme: Acil Müdahale Vurgusu
4
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi artık Anka Toplu Konutları
5
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde Diyabetik Ayak ve Yara Bakım Servisi 4 Yıldır Şifa Dağıtıyor
6
Diyarbakır'da Düğün Sonrası Havai Fişek Elinde Patladı
7
Kütahya'da ÇOGEP-2025: Dumlupınar’da Parlayan Yıldızlar kursiyerleri sahne aldı

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış