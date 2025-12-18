DOLAR
Samsun'da 'Bir Kooperatif Macerası' Galası — Kooperatifçilik Çocuklarla Buluştu

Samsun'da düzenlenen 'Bir Kooperatif Macerası' galası, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında çocuklara kooperatifçilik bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:21
Samsun'da 'Bir Kooperatif Macerası' Galası — Kooperatifçilik Çocuklarla Buluştu

'Bir Kooperatif Macerası' Galası Samsun'da

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan 'Bir Kooperatif Macerası' adlı tiyatro oyununun gala gösterimi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin Amacı ve Katılımcılar

2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte amaç, kooperatifçilik bilincinin çocuk yaşlarda kazandırılması olarak açıklandı. Programa öğrenciler, öğretmenler ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Yaygınlaştırma ve Eğitim Çalışmaları

Samsun İl Ticaret Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı fırsata dönüştürülerek Türkiye'deki kooperatifleşme hareketine yeni bir ivme kazandırmak için Bakanlık riyasetinde Samsun genelinde pek çok proje hayata geçiriliyor. Yetkililer, kooperatifçiliğin başarılı olabilmesi için tabandan gelen bir yapı olması gerektiğine dikkat çekerek projelerin merkezine eğitimi yerleştirdiklerini belirtti. İl genelinde özellikle çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar öne çıkıyor.

Eğitim Programının Kapsamı

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik çalışmalar kapsamında öğrencilere kooperatifçilik kavramı, değerleri ve ilkeleri hakkında temel bilgiler veriliyor. Eğitimler; sunumlar, kısa film gösterimleri ve oyunlarla desteklenerek öğrencilerin konuyu daha kolay ve kalıcı öğrenmeleri hedefleniyor. 17 ilçe ve 132 okulta planlanan eğitim programına 17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla başlandığı ve eğitimlerin halen devam ettiği bildirildi. Tiyatro şu ana kadar 8 bin öğrenci ile buluştu.

Tiyatro ve Gala Katılımcıları

Tiyatro oyununun müziklerini, İlkadım ilçesinde bulunan Şehit Cengiz Topel İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Mahir Çuğu hazırladı. Gala gösterimini ayrıca Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu, Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır ve öğretmenler izledi.

Yetkililer, yapılan çalışmalarla kooperatifçilik bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının amaçlandığını vurguladı.

