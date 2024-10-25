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Samsun'da Gaspa Karışan Bir Zanlı Yakalandı

Samsun'da bir kişinin parasını gasbettikleri öne sürülen şüphelilerden biri gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:38
Samsun'da Gaspa Karışan Bir Zanlı Yakalandı

Samsun İlkadım'da Gaspa Dönüşen Olay

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen üç zanlıdan biri, emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Ali G. (22), Reşadiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki evinde, kız arkadaşı Seda K. (25), annesi Pervin Z. (61) ve arkadaşı Ramazan U. (44) tarafından darbedildi. Ali G., bu saldırı sonrası 1200 lirası ve cep telefonunu kaybetti.

Emniyet Müdahalesi

Olay sonrası İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir araştırma başlattı. Bu çalışmalar neticesinde, Pervin Z. gözaltına alındı. Ekipler, şüpheliden alınan cep telefonunu da sahibine ulaştırdı.

Pervin Z. Hakkında Yasal İşlemler

Pervin Z.'nin, "fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan toplamda 8 yakalama emri olduğu ve 4 yıl 6 ay hapis cezası ile 11 bin 700 lira para cezasının bulunduğu belirlendi.

Diğer Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyonlar Devam Ediyor

Ramazan U. ve Seda K.'nin yakalanması çalışmaları sürdurmekte olup, olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 3...

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin parasını ve cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.

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