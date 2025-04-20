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Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Kapanış Seremonisi Gerçekleşti

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın kapanış seremonisi, 25 ülke katılımıyla büyük bir coşkuyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 23:11
Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Kapanış Seremonisi Gerçekleşti

Samsun'da Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Kapanış Seremonisi

Samsun, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Kapanış seremonisi, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Bu etkinliğe, şampiyonaya katılan 25 ülkeden sporcular ve teknik ekipler katıldı.

Göz Dolduran Gösteriler

Seremoni sırasında, Samsun Capoeira Derneği capoeira performansı sergilerken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da Kafkas dansları ile izleyicileri coşturdu.

Teşekkür ve Gurur Dolu Konuşmalar

Avrupa Bowling Federasyonu Başkanı Marios Nicoladis, etkinlikte yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçen teknik ekibe teşekkür etti. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonuna (TBBDF) ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Nicoladis, "Farklı organizasyonlarda Türkiye'ye tekrar gelmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, umarım gecenin tadını çıkarırsınız." şeklinde ifade etti.

TBBDF Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı ise organizasyona katılan sporcu ve teknik ekipleri ağırlamaktan duyduğu gururu dile getirdi. Bayazıtlı, "Ev sahipliği yaptığımız bu büyük organizasyonda genç sporcularımızın tarihimizde ilk kez madalya alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Tüm sporculara ve emeği geçen paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Plaket Taktimi

Seremoni sonunda, şampiyonaya katılan 25 ülke temsilcisine federasyon yetkililerince plaket takdim edildi.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın kapanış seremonisi yapıldı. Avrupa...

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın kapanış seremonisi yapıldı. Avrupa Bowling Federasyonu Başkanı Marios Nicoladis (solda), programda konuşma yaptı.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın kapanış seremonisi yapıldı. Avrupa...

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın kapanış seremonisi yapıldı. Avrupa Bowling Federasyonu Başkanı Marios Nicoladis (solda), programda konuşma yaptı.

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