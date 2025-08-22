Samsun'da Kıbrıs Gazisi Necmi Çiçek Toprağa Verildi

Cenaze Töreni

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Necmi Çiçek için cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi, öğle saatlerinde Çarşamba Rıdvanpaşa Cami'ne götürüldü.

Cenaze, cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, Terme ilçesi Etyemezli mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Katılımcılar

Törene; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensupları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

