Samsun'da Kıbrıs Gazisi Necmi Çiçek Toprağa Verildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Necmi Çiçek, Çarşamba Rıdvanpaşa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Terme Etyemezli aile kabristanlığında defnedildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:42
Cenaze Töreni

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Necmi Çiçek için cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi, öğle saatlerinde Çarşamba Rıdvanpaşa Cami'ne götürüldü.

Cenaze, cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından, Terme ilçesi Etyemezli mahallesinde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Katılımcılar

Törene; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, Samsun Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Yaşar, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensupları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Necmi Çiçek'in cenazesi toprağa verildi.

