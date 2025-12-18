DOLAR
Samsun'da Sahibinin Mezarından Ayrılmayan Köpeğin Vefası Duygulandırdı

Samsun Tekkeköy'de 62 yaşındaki Nurettin Özduman'ın mezarından ayrılmayan köpek, yaklaşık 1 aydır mezar başında bekleyerek mahalleliyi duygulandırdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:18
Samsun’un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesinde, sahibi vefat eden bir köpeğin mezardan ayrılmayıp günlerdir mezar başında beklemesi, mahalle sakinlerini duygulandırdı.

Mezar başındaki bekleyiş

Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Nurettin Özduman yaklaşık 2 ay önce Almanya’da vefat etti. Özduman’ın cenazesi, Tekedağ Mezarlığı’ndaki Özduman Kabristanı'na defnedildi. Özduman’ın hayattayken beslediği köpeklerden biri, sahibinin ölümünün ardından yaklaşık 1 aydır mezarın başından ayrılmıyor.

Mahalle sakinlerinin tanıklıkları

Mahalle sakinlerinden Yaşar Doğu Yılmaz, köpeğin davranışının herkesi etkilediğini belirterek şunları söyledi: "İnsanların yaptığına bir bakın bir de köpeklerin yaptığına bakın. Köpekler vefalı hayvanlar. Sahibi öldüğü halde köpek mezarın başına gelmişti, ağlıyor, titriyordu. İnsanlar bundan örnek almalı. Köpeklere tekme atmayalım, bu hayvanlara bir şey yapmayalım. Bu köpek burada ağlıyordu."

Bir diğer mahalle sakini Yusuf Alan ise, "Bu köpek 4 haftadır burada. ‘Mezarın başında köpek duruyor’ dediler, geldik baktık. Şu anda köpek can veriyor gibiydi. Vefat eden kişi, köpekleri çok besleyen birisiydi. Almanya’ya giderdi ama buradaki fırıncılara tembih ederdi, köpekler aç kalmasın diye. Hiçbir zaman köpekleri aç bırakmadı. Ben böyle bir şey görmedim. Mezarın başında köpeğin durması beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.

Tekkeköy sakinlerinden Fahrettin Işık da olaya tanıklık ettiğini belirterek, "3 gün önce bu mahallede bir cenaze vardı. Buradan geçerken mezarlıkta bir dua edeyim dedim. Baktım ki bir köpek mezarın başında. Daha önce ‘köpek mezar başında sadıktır’ derlerdi, canlı canlı görmüş oldum" dedi.

Olay, hayvanların vefasını bir kez daha gözler önüne serdi ve mahalle sakinlerinde derin duygular uyandırdı.

