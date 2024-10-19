Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Korkunç Olay

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kırsal Gerdek Mahallesi'nde silahlı bir saldırı sonucunda bir kadın hayatını kaybetti. Adı açıklanmayan kadın, tabancayla başından ciddi şekilde yaralandı.

Olayın Detayları

Olay yerine yapılan ihbar sonrası jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından bir soruşturma başlatıldı. İlgili birimlerin yaptığı çalışma sonucunda kadının eşi Mahmut D. gözaltına alındı ve olayın nedenlerine yönelik soruşturma sürdürülüyor.